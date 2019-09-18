Михаил Афанасьев покинул пост главы Лаишевского района

(Лаишево, 18 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост. Об этом стало известно на внеочередном заседании Совета района, в котором принимает участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Решение принято мной обдуманно и поддержано Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым», — сказал Афанасьев.

Михаил Афанасьев родился 29 января 1971 года в Чистопольском районе ТАССР. Закончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана, где позже стал заместителем декана зооинженерного факультета. В 1999 году стал региональным представителем компании «ДеЛаваль» в Республике Татарстан, впоследствии возглавив обособленное подразделение компании в Казани.

С июня по июль 2010 года — первый заместитель руководителя, и.о. руководителя исполнительного комитета Лаишевского муниципального района. С июля по октябрь 2010 года — руководитель исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

Афанасьев возглавил Лаишевский район в октябре 2010 года. Является заслуженным работником сельского хозяйства Республики Татарстан.

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