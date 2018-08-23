Прокуратура начала проверку финансовой деятельности перевозчиков Казани

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ начала проверку финансовой деятельности перевозчиков Казани, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По словам Галиева, глава регионального отделения партии Яблоко» в Татарстане Руслан Зиннатуллин просит провести проверку финансовой деятельности перевозчиков и, в случае выявления нарушений, привлечь виновных к ответственности.

«Прокуратура Татарстана проверит жалобу. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры реагирования», – добавил Руслан Галиев.

По словам представителя партии, в СМИ появилась информация о том, что перевозчики хотят повысить цены на проезд из-за увеличения налоговой нагрузки в связи с официальным трудоустройством кондукторов.

Таким образом, если информация в СМИ достоверна, то по мнению Зиннатуллина, налицо неуплата налогов с зарплат кондукторов, нарушение прав работников, а также создание «черной кассы» на предприятиях перевозчиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что перевозчики Казани опровергли наличие «черных касс».

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