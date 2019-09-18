Рустам Минниханов предложил Ильдусу Зарипову возглавить Лаишевский район республики

(Тюлячи, 18 сентября, «Татар-информ»). Кандидатуру Ильдуса Зарипова на пост главы Лаишевского района республики предложил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом стало известно на внеочередном заседании районного совета под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

«Кандидатура Ильдуса Фатиховича предложена Президентом Татарстана на пост главы Лаишевского района республики», — сообщил во время выступления перед депутатами Алексей Песошин.

Он отметил, что ранее под руководством Ильдуса Зарипова Тюлячинский муниципальный район достиг успехов в социально-экономическом развитии.

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