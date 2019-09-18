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Татар-информ

18 сентября 2019, 08:32

Политика

Глава Тюлячинского района РТ ушел в отставку

Политика

Глава Тюлячинского района РТ ушел в отставку

Фото: архив tatarstan.ru

Президент Татарстана предложил Ильдусу Зарипову возглавить Лаишевский район РТ.

(Тюлячи, 18 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Глава Тюлячинского муниципального района Татарстана Ильдус Зарипов покинул свой пост. Об этом стало известно на проходящем внеочередном заседании районного совета под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина. 

Присутствующим сообщили, что Зарипов написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Вопрос вынесли на голосование депутатов райсовета. Последние одобрили отставку главы. 

«Кандидатура Ильдуса Фатиховича предложена Президентом Татарстана на пост главы Лаишевского района республики», — сообщил во время выступления перед депутатами Алексей Песошин. Он отметил успехи социально-экономического развития Тюлячинского района под руководством Ильдуса Зарипова. Также Премьер-министр РТ объявил о присвоении Зарипову звания Заслуженного экономиста республики. 

Ильдус Зарипов родился 20 февраля 1967 года в деревне Максабаш Сабинского района ТАССР. Начал свою трудовую карьеру в конце 1980-х годов после прохождения службы в армии, работая на Казанском заводе точного машиностроения. С 1992 года Зарипов работает в селе Тюлячи, где за 7 лет прошел путь от юриста районного совета до заместителя главы по экономическим вопросам. 

В 1999 году Ильдус Зарипов начал работу в аналогичной должности в Заинском районе Татарстана. С 2003-го по 2008 год Зарипов трудился в должности гендиректора в ГУП «Татэлектросеть», а затем и директора Электросбыта ОАО «Татэнерго». В мае 2011 года назначен руководителем исполкома, а в декабре того же года — главой Тюлячинского района республики.

Ильдус Зарипов окончил Казанский государственный университет по специальностям «юрист» и «менеджмент», в 2006 году прошел курсы MBA в Казанском государственном финансово-экономическом институте. В 2005 году Зарипов был награжден медалью в честь 1000-летия Казани. Женат, воспитывает троих детей.

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