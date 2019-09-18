СМИ сообщили об условии, при котором россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). При условии прохождения процедуры личного банкротства гражданам России спишут долги по штрафам в ГИБДД. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на инициативу о поправках в Бюджетный кодекс.

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев, законопроект расширит перечень ситуаций, в которых списывают налоговые недоимки.

«Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина», — сказал он.

По его словам, процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь людям, которые оказались в сложной финансовой ситуации, избавиться от долговой петли.

Вместе с тем, банкротство предусматривает жесткий аудит имущественного состояния гражданина. Так, с гражданина, который прошел такую процедуру могут взыскать все возможное, чтобы погасить долги, при этом от уплаты оставшейся части долга его освободят.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что после реформы ОСАГО страховщики смогут самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора, учитывая при этом опыт и характеристики вождения и наличие у водителя штрафов ПДД и страховых выплат при ДТП.

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