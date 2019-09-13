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Татар-информ

13 сентября 2019, 09:38

Экономика и финансы

Минфин РФ: После реформы ОСАГО тарифы могут снизиться в три-четыре раза

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Экономика и финансы

Минфин РФ: После реформы ОСАГО тарифы могут снизиться в три-четыре раза

Первый этап реформы стартовал в январе 2019 года — тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). После перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в три-четыре раза для безаварийных водителей. Такой прогноз дал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме, сообщает «Российская газета».

«При правильном использовании новой тарификации цена полиса может заметно снизиться, но не для всех. Речь идет о безаварийных водителях, которые соблюдают правила дорожного движения, не создают угрозы для других участников движения и не попадают в аварии», — рассказал Моисеев. 

Согласно законопроекту, страховщики будут иметь возможность самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. При расчете будут учитываться характеристики вождения и наличие у водителя штрафов за нарушения ПДД и страховых выплат при ДТП. 

Первый этап реформы ОСАГО стартовал в январе 2019 года. Тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены. 

С 1 января будущего года предполагается отмена коэффициента территории, с 1 октября 2020 года — коэффициентов мощности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что цена ОСАГО в Татарстане упала на 5,5% благодаря реформе расчета стоимости страховых полисов.

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