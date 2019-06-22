В новостройки Нижнекамска заселились 16 врачей из разных государств

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске 16 врачей получили квартиры благодаря республиканской программе «Арендное жилье». До конца текущего года планируется, что в новые квартиры въедет еще 31 медицинский работник, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Инвестором выступил Госжилфонд при Президенте РТ. Ключи от 16 квартир получили специалисты, которые приехали в город на Каме из разных регионов России и даже из-за рубежа. Новоселами стали специалисты из Казани, Ижевска, Уфы, Украины, Дагестана и Азербайджана. Среди них – участковый терапевт, травматологи-ортопеды, педиатры, рентгенолог, эпидемиолог, акушеры-гинекологи и анестезиолог.

Вручение ключей состоялось в рамках мероприятий, посвященных Дню медицинского работника. Одними из первых новоселов поздравили министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и мэр Нижнекамска Айдар Метшин.



Квартиры расположены в новостройках города – в домах № 25 и № 33 по улице 30 лет Победы, а также по адресу: Корабельная, 52. Квартиры оборудованы всем необходимым, в том числе мебелью, затраты за аренду жилья на себя берет Минздрав РТ и Нижнекамский район. Жильцы оплачивают только коммунальные расходы. В течение трех лет у них есть возможность стать участникам программы «Социальная ипотека» и приобрести уже собственное жилье по низкой процентной ставке.



Программа «Арендное жилье» является одной из мер, которую местные власти совместно с руководством РТ приняли для привлечения в Нижнекамск специалистов в целях решения кадрового вопроса. Два года назад в Нижнекамске была принята отдельная кадровая стратегия по линии здравоохранения. С того момента в город приехали уже 165 молодых специалистов.

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