Жители Казахстана призвали Нижнекамск присоединиться к «зеленой» акции

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Олеся Мельникова из Казахстана записала обращение жителям Нижнекамска. В видеоролике она показывает систему автоматических пунктов велопроката (как в Казани) и призывает присоединиться к акции.



20 сентября Нижнекамск присоединится к акции «На работу на велосипеде», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».



Среди участников разыграют приз на самое массовое участие, а также будут работать энергетические точки, где добровольцы будут дарить фрукты и небольшие сувениры всем, кто поедет на работу или учебу на велосипеде.



Велодвижение развито во многих странах мира. Европейцы едут по делам на двухколесном транспорте не только в определенный день, а постоянно. Ранее к нижнекамцам обратились жители Италии и Беларуси.

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