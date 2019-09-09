Жители Италии и Беларуси призвали нижнекамцев пересесть на велосипеды

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). 20 сентября в Нижнекамске, как и в других городах России, состоится акция «На работу на велосипеде». Так, присоединиться к событию нижнекамцев призвали жители Италии и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Велодвижение развито во многих странах мира. Европейцы постоянно ездят на работе на двухколесном трансапорте. Зарубежные жители записали видеоролики о том, почему выбрали именно этот вид транспорта.



В этом году в Нижнекамске будет разыгран приз на самое массовое участие, для этого 20 сентября нужно прислать в WhatsApp на номер 8-917-271-34-66 фото участников с велосипедами на фоне офиса или учебного заведения.

Кроме того, в городе будут работать «энергетические» точки – специально оборудованные места, где волонтеры подарят фрукты и небольшие сувениры всем, кто поедет на работу или учебу на велосипеде.

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