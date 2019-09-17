Эксперт: Курьеры и таксисты ощущают недостаток прав работников

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выразила солидарность с курьерами служб доставки, таксистами и другими работниками, занятыми на интернет-платформах и отметила, что подобный персонал находится в неустойчивом положении и может испытывать недостаток прав. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал секретарь ФНПР Александр Шершуков.

«Есть термин „уберизация экономики“, он означает, что работник лишается постоянной занятости, зачастую отсутствует работодатель, с которым заключен трудовой договор. Это платформенная занятость, профсоюзы оценивают ее как неустойчивую, в рамках которой количество прав работников сокращается. В России данная проблема существует, у нас развивается платформенная занятость, но в данном случае она базируется не на Uber, а на „Яндексе“, например», — сказал Шершуков.

Эксперт позитивно оценил закон, согласно которому в Калифорнии водители, курьеры и другой подобный персонал будут считаться сотрудниками платформенных компаний (Uber, Lyft, Amazon), а не независимыми подрядчиками, как раньше.

Сейчас в России таксисты не являются сотрудниками онлайн-агрегаторов такси, подтвердили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Такси». Но они могут выбрать из нескольких вариантов занятости: работать в таксопарке, создать ИП или стать самозанятыми. При этом большая часть таксистов выбирают самозанятость.

«Таксисты могут стать самозанятыми (в том числе и в Татарстане) и платить самую низкую налоговую ставку на доход (4%) без обязательных сборов, не лишаясь при этом базового пакета социальных гарантий (например, страхования по ОМС). Обратите внимание, что по данным ФНС, из 200 тысяч человек, получивших статус самозанятого, более 60 тыс — это водители такси, что говорит о востребованности такой формы работы», — подчеркнули в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Хотя обращения от таксистов и курьеров еще не поступали в Федерацию независимых профсоюзов России, на прошлой неделе СМИ писали о забастовке курьеров Delivery Club в Казани. Пресс-служба компании не подтвердила информацию о проблемах с курьерами и объяснила перебои в работе сервиса непривычно высоким спросом в Казани.

«После этого найм курьеров был активизирован, и уже со среды работа сервиса вернулась в привычное русло. Курьеры трудоустроены в компаниях, являющихся нашими логистическими партнерами и предоставляющими нам логистические услуги, оплачиваемые ежемесячно в соответствии с объемом выполненных заказов», — прокомментировали в пресс-службе Delivery Club.

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