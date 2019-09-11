В казанском сервисе доставки еды опровергли информацию о забастовке своих курьеров

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Сервис доставки еды Delivery Club не подтвердил информацию о забастовке своих курьеров в столице Татарстана. Однако часть сотрудников действительно уволилась из-за изменения условий оплаты труда, об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе компании.

«Изменения всегда по-разному оцениваются сотрудниками. К большому сожалению, некоторые курьеры действительно приняли решение прекратить сотрудничество с нами. Но ни о забастовке, ни о сбоях в работе сервиса из-за этого речи не идет, ведь курьеры сами планируют свой график: и количество рабочих дней в неделю, и продолжительность смены, и выходные», — говорится в сообщении.

В том числе в нем говорится, что экстренный найм курьеров в Казани вызван быстрым ростом количества заказов и популярностью сервиса.

«Система оплаты в Казани была также изменена. Это сделано не случайно или спонтанно, а для улучшения времени доставки и повышения оплаты тем курьерам, которые работают много и часто. Мы хотим дать возможность лучшим курьерам заработать больше: не с помощью количества проработанных часов, а с помощью количества сделанных заказов и быстроты доставки», — отмечает пресс-служба.

В сообщении поясняется, что сейчас оплата для курьеров в Казани осуществляется следующим образом: «Когда сервис доставки начинает работать в новом городе, работа курьеров оплачивается по схеме „оплата за заказ + оплата за час“. Когда количество заказов в городе становится значительным (как это произошло в столице Татарстана) схема меняется на „оплата за заказ + оплата за пройденное расстояние“. Это общемировая практика, позволяющая сделать систему поощрений более прозрачной для самих курьеров».

Ранее в одной из казанских групп во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в Казани отмечен сбой в работе сервиса, курьеры не вышли на работу из-за введения новой системы оплаты труда, а доставка продукции задерживается на 1,5 и более часа.

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