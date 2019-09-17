С 2020 года качество лекарственных препаратов можно будет проверить благодаря системе мониторинга

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). С 1 января в России начнет действовать информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов. На данный момент она уже запущена, однако в новом году она станет обязательной для всех производителей, рассказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова.

«Каждая упаковка получит уникальный код, благодаря которому можно будет отследить путь от завода-изготовителя до конечного потребителя. К системе мониторинга должны подключиться производители, организации оптовой торговли, аптечные и медицинские организации», — отметила спикер.

В случае если производитель внесет в систему данные с ошибкой или с опозданием, ему придется заплатить штраф: для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, для ИП и организаций – от 50 до 100 тыс. рублей. Шайхутдинова также добавила, что на данный момент системой смогут воспользоваться только медучреждения, но в планах распространение программы и на обычных потребителей.

«В идеале рано или поздно каждый из вас, как потребитель препарата, будет иметь возможность взять свой телефонный аппарат, скачать туда программу и, прочитав штрих-код на лекарственном препарате, понять – имеет право этот препарат существовать и применяться или нет», — подчеркнула руководитель Росздравнадзора по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что чаще всего в Росздравнадзор поступают жалобы от татарстанцев на стоматологические клиники.

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