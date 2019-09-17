Росздравнадзор: Чаще всего недовольство у татарстанцев вызывает оказание стоматологических услуг

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Чаще всего в Росздравнадзор поступают жалобы от татарстанцев на стоматологические клиники. Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов, рассказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова.

«Когда мы получаем жалобу на стоматологов – для нас это своего рода головная боль. Жалоба на какое-то другое оказание помощи вполне может быть оценена по медицинским документам с привлечением эксперта. В стоматологии, к сожалению, без визуальной оценки состояния рта пациента сделать этого невозможно», - отметила спикер, добавив, что института независимой экспертизы в данном направлении на данный момент не существует.

Шайхутдинова также подчеркнула, что чаще всего таким пациентам советуют сделать судебно-медицинскую экспертизу. По решению суда ее можно провести бесплатно, но клиент и сам может заказать услугу. Ориентировочная ее стоимость – 50 тыс. рублей.

Также, по словам руководителя Росздравнадзора по РТ, татарстанцы часто жалуются на акушеров – на некачественное ведение беременности и исход родов – и на хирургов.

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