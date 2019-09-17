ФК «КАМАЗ» озвучил стоимость билетов на матч со «Спартаком»

(Набережные Челны, 17 сентября, «Татар-информ»). Футбольный клуб «КАМАЗ» опубликовал билетную программу на матч с московским «Спартаком», который пройдет в рамках Кубка России по футболу.

Билеты начнут продавать через кассы стадиона «КАМАЗ» с 18 сентября. В будние дни их можно будет приобрести с 11 до 20 часов, в выходные — с 10 до 15 часов. В день матча кассы стадиона работать не будут.

Билеты на трибуны А и С можно приобрести за тысячу рублей. При покупке билета по паспорту с татарстанской пропиской будет предоставляться скидка от президента набережночелнинского клуба (ФК «КАМАЗ» компенсирует ее за свой счёт). Так, на 1,2,5,6-й секторы трибуны А стоимость билетов со скидкой составит 800 рублей, на 3 и 4-й секторы — 900 рублей. На места в 1,2,3,7,8-м секторах трибуны С цена билетов со скидкой будет составлять 600 рублей, в 4,5,6-м секторах — 700 рублей. Билеты на трибуну В будет распространять по квоте клуб болельщиков ФК «КАМАЗ». Трибуна D выкуплена ФК «Спартак» — билеты на нее продаются через московский клуб.

При этом один человек может купить до трех билетов. Дети до шести лет в сопровождении взрослого проходят бесплатно (без посадочного места) — при предъявлении свидетельства о рождении. Сезонные абонементы на этот матч не действительны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях появились слухи о распроданных по высоким ценам билетах на матч ФК «КАМАЗ» со «Спартаком».

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