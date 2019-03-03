ФК «КАМАЗ» опроверг слухи о распроданных по высокой цене билетах на матч со «Спартаком»

(Набережные Челны, 16 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Пресс-служба ФК «КАМАЗ» опровергает слухи о том, что билеты на будущий матч местного клуба с московским «Спартаком» уже распроданы, несмотря на то, что их реализовали по высокой стоимости.

«Все эти разговоры не имеют под собой никакой почвы. Продажа билетов начнется с 18 сентября, а, стало быть, их никак не могли „уже раскупить“. Что же касается стоимости билетов — билетная программа будет опубликована завтра. Но могу вам точно сказать, что 2 тыс. рублей за место на трибунах платить не придется», — сказал пресс-атташе ФК „КАМАЗ“ Фидаиль Ганиев.

В социальных сетях распространяется информация о том, что стоимость билетов на матч будет варьироваться от 1 до 2 тыс. рублей, что довольно дорого по челнинским меркам. Но и это не самое худшее. По данным «знатоков» в соцсетях, их уже нет в продаже — билеты раскупили.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах разрешилась главная спортивная интрига последних дней — матч ФК «КАМАЗ» — «Спартак» пройдет на местном стадионе «Гренада».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.