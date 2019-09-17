(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценила инициативу сократить рабочую неделю без уменьшения заработной платы работников. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал секретарь ФНПР Александр Шершуков.

«Изначально речь шла о сокращении рабочей недели. В России она измеряется не в днях, а в рабочих часах. Сейчас она длится 40 часов. Суть нашей позиции заключается в том, что количество рабочих часов должно снижаться, а зарплата сокращаться не должна», — подчеркнул Шершуков.

По его словам, прежде всего, работники опасаются, что из-за четырехдневки сократятся их зарплаты. «Главное опасение людей связано с боязнью, что у них отнимут часть заработной платы. Эти опасения оправданы. В данном случае нужно делать все, чтобы этого не произошло», — заключил он.

«Раньше в России работали 10 — 12 часов. 100 лет назад был введен 8-часовой рабочий день — это был вполне прогрессивный шаг, который позволял им больше времени проводить с семьей, отдыхать, тратить время по своему усмотрению. Нам кажется, что за 100 лет технологии шагнули вперед, и можно было бы пойти немного дальше», — уверен Шершуков.

Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. После чего Минтруда РФ обратилось к ФНПР с целью оценить эту идею. В федерации идею поддержали, но обязательно с учетом того, что заработная плата работников не должна сокращаться, добавил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России хотят провести эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на ряде предприятий, входящих в нацпроект по повышению производительности.

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