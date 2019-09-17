Приехавший забирать сына из колонии отчим Кокорина переехал ногу журналисту

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Приехавший забирать сына из белгородской исправительной колонии №4 отчим Кокорина переехал ногу журналисту. Об этом сообщает РИА Новости.

Как только внедорожник Кирилла Логинова (отчима Александра Кокорина) въехал на территорию ИК №4, его сразу же обступили журналисты. Логинов стал сдавать задним ходом и наехал на ногу одному из представителей СМИ. Мужчине сразу же вызвали скорую помощь.

Видеозапись с места происшествия разместили в социальных сетях.

Как сообщает здание, полицейские не стали задерживать Логинова. Сейчас правоохранители разбираются в причинах инцидента.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в октябре прошлого года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны за избиение водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и за драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Тогда против футболистов были заведены уголовные дела, на время расследования спортсменов-дебоширов отправили в СИЗО.

В мае этого года Пресненский городской суд Москвы вынес приговор по нашумевшему делу футболистов. Судья согласился с позицией гособвинения и приговорил Александра Кокорина к полутора годам лишения свободы, а Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам «за решеткой».





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