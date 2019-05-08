Футболисты Мамаев и Кокорин получили почти три года колонии на двоих

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин получили почти три года колонии на двоих. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня Пресненский городской суд Москвы вынес приговор по нашумевшему делу футболистов-дебоширов Мамаева и Кокорина. Судья согласился с позицией гособвинения и приговорил Александра Кокорина к полутора годам лишения свободы, а Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам «за решеткой».

Кроме того, суд постановил уничтожить стул из кофейни, которым Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Сообщается, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Кроме того, спортсмены могут попросить об условно-досрочном освобождении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нападающий «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев в начале октября сначала избили у гостиницы «Пекин» водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и повредили ее автомобиль. Затем в одном из московских кафе они устроили потасовку с чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Оба чиновника были госпитализированы.

Тогда против футболистов были заведены уголовные дела, и на время расследования спортсменов-дебоширов отправили в СИЗО.

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