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Татар-информ

16 сентября 2019, 21:46

Спорт

Четвертая победа «Ак Барса» кряду: казанцы выиграл второй домашний матч

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Спорт

Четвертая победа «Ак Барса» кряду: казанцы выиграл второй домашний матч

Фото: архив/Владимир Васильев

Казанцы со счетом 4:3 обыграли игроков «Северстали».

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в домашнем матче казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 обыграл череповецкую «Северсталь», не затратив особых усилий. 

После тяжелейшей победы над магнитогорским «Металлургом» (2:1) играть сегодня казанцам пришлось с крепким и амбициозным соперником. Прекрасно зная об этом, тренерский штаб «Ак Барса» влил свежую кровь в игровой состав. Место Кристиана Хенкеля в обороне занял Андрей Педан. В нападении Михаил Глухов вышел вместо Артема Лукоянова. К слову, с «Северсталью» казанцы в рамках чемпионата страны провели матчей даже больше, чем с «Магниткой», — сегодняшняя встреча стала уже 120-й.

Сама же игра началась очень спокойно, в таком же темпе гости реализовали свой первый момент. Выход «два в один» реализовал точным броском словацкий форвард «Северстали» Адам Лишка. «Ак Барс» будто не заметил этого гола, хозяева за первый период по сути не создали ни одного голевого момента вплоть. Хотя статистики подсчитали, что казанцы попали в створ ворот соперника 10 раз — против четырех в свои. Выручил хозяев защитник Игорь Ожиганов, вовремя подключившийся в атаку: он попал точно в «домик», между щитков вратаря гостей Рафаэля Хакимова, 1:1.

Судя по всему, в перерыве наставники «Ак Барса» внесли должные коррективы в игру своих подопечных. Уже через две минуты убежавший вперед Артем Галимов вывел казанцев вперед, 2:1. А тут и гол в большинстве последовал: Патрис Кормье умело подправил клюшкой полет шайбы, запущенной от синей линии Микаэлем Викстрандом, 3:1. И по счету, и по игре хозяева выиграли вторую треть матча. Жаль, что канадец Мэтт Фрэттин не реализовал выход один на один в конце периода.

В начале третьего периода интрига матча возродилась. Гости реализовали отложенный штраф, когда арбитры зафиксировали удаление у хозяев, но шайба оставалась у череповчан, выпустивших шестого полевого игрока. Даниил Вовченко здорово щелкнул издали, 3:2. Еще одно удаление в рядах хозяев привело к голу в ворота гостей, а резкий выход «два в один» Владимира Ткачева и Станислава Галиева завершил последний, 4:2. В концовке гости сократили разрыв в счете до минимума, 4:3, сняли вратаря за две минуты до конца, но хозяева сумели отстоять свою победу. В итоге «Ак Барс» победил четвертый раз подряд.

«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). Шайбы забросили: Ожиганов (18), А.Галимов (23), Кормье (31), Галиев (49) — Лишка (5), Вовченко (47), Кудако (57). Штраф: 8-6.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Викстранд-Яруллин, Фрэттин — Кормье — Азеведо; Педан — Ожиганов, Зарипов — Ткачев — Галиев; Журавлев — Лямкин, Глухов — Михеев — Фисенко; Фазылзянов, Петров — А. Галимов — Воронков; Основин.

В следующем туре 19 сентября казанцы дома сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком». В активе «Ак барса» стало 8 очков.

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