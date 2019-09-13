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Татар-информ

13 сентября 2019, 21:58

Спорт

«Ак Барс» победил магнитогорский «Металлург» на глазах Зинэтулы Билялетдинова

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Спорт

«Ак Барс» победил магнитогорский «Металлург» на глазах Зинэтулы Билялетдинова

Фото: Владимир Васильев

Зинэтула Билялетдинов стал специальным гостем первого домашнего матча казанцев в нынешнем сезоне.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл одного из лидеров лиги — магнитогорский «Металлург» — на глазах легендарного наставника «барсов» Зинэтулы Билялетдинова, получившего сегодня на казанской арене заслуженный орден от Президента России. Казанцы победили соперника со счетом 2:1.

Зинэтула Билялетдинов стал специальным гостем первого домашнего матча «Ак Барса» в нынешнем сезоне. Перед началом встречи казанский клуб провел чествование бывшего главного тренера команды и поднял его именной стяг под своды «Татнефть Арены». Лучший в истории казанского клуба тренер заслужил эту честь, став четвертым тренером после Юрия Моисеева, Анатолия Муравьева и Всеволода Елфимова, чьи имена увековечены на домашней арене «Ак Барса».

64-летний Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» на протяжении двенадцати сезонов (2004 — 2011, 2014 — 2019). Команда при нем трижды завоевывала Кубок Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах) и стала чемпионом России-2006.

Торжественную церемонию провели первый президент «Ак Барса», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и нынешний президент клуба, глава ОАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Мухаметшин подчеркнул, что у казанского клуба всегда были отличные специалисты и что хоккей — игра коллективная. 

«Но именно Билялетдинов за 15 лет работы в Казани чаще других проводил команду к победам, внес замечательный вклад в развитие всего отечественного хоккея», — отметил спикер республиканского парламента.

Маганов назвал сегодняшний день праздничным, «потому что рядом с нами Зинэтула Хайдярович Билялетдинов».

Указом Президента России Владимира Путина Билялетдинов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. 

Сам виновник торжества поблагодарил казанцев за возможность вновь встретиться с преданными болельщиками и хоккеистами, чью поддержку он ощущал все годы работы в Казани.

«Моя награда — это заслуга всех ребят, с которыми я работал. Я счастливый тренер, поскольку мне повезло работать в Казани с преданными хоккею ребятами, честно трудившихся во славу хоккея. Больших успехов нынешней команде», — сказал бывший тренер казанцев. 

Трудно описать словами, с каким восторгом публика встретила Билялетдинова, заслужившего столь горячую любовь болельщиков честной и результативной работой с «Ак Барсом». 

Что до именитых хоккейных гостей, то смена главного тренера не помогла уральцам, уже проигравшим с Ильей Воробьевым два матча подряд, в том числе позавчера в Нижнекамске «Нефтехимику» (0:3).

Недавние подопечные Билялетдинова очень бурно начали игру. Несколько раз шайба только чудом не попала в ворота гостей, и все же цель была достигнута в середине первого периода. Гол забил мудрый капитан хозяев Данис Зарипов: он выцарапал шайбу у защитников соперника за их воротами, не глядя отдал пас в центр зоны, зная, что там обязательно будет партнер. И шведский защитник казанцев Микаэль Викстранд не промахнулся с убойной позиции, 1:0. Затем гости три раза подряд играли в большинстве, но ничего не добились.

Столь же активная и эффектная борьба старых соперников (это был 110-й матч казанцев и магнитогорцев) продолжилась и во втором периоде. Лучшими же на льду были вратари: Адам Рейдеборн у хозяев и Василий Кошечкин у гостей, постоянно выручавшие свои команды. На последней минуте периода Кошечкин достаточно легко справился с выходом на него сразу двух форвардов «Ак Барса».

В начале третьего периода гости затолкали шайбу в ворота хозяев, но из площади ворот, таким образом создав помехи Рейдеборну, что и зафиксировали арбитры после затянувшегося видеопросмотра эпизода, затребованного тренерским штабом «Ак Барса». А вскоре и штанга помогла казанцам, когда в нее попал форвард уральцев. По всем правилам уральцы забили в середине периода, Андрей Локтионов убежал в меньшинстве один на один, 1:1. Но «барсы» это большинство все же реализовали уже через 37 секунд, и вновь гол сделал Зарипов, хладнокровно поразив цель, 2:1. Третья победа подряд казанцев, третье поражение кряду магнитогорцев.

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Шайбы забросили: Викстранд (10), Зарипов (50) — Локтионов (50). Штраф: 8-8.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Яруллин — Викстранд, Азеведо — Кормье — Фрэттин; Фазылзянов — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов; Журавлёв — Хенкель, Фисенко — Основин — Лукоянов; Юдин, Воронков — А. Галимов — Петров; Михеев.

В следующем туре 16 сентября казанцы сыграют дома с «Северсталью» (Череповец).

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