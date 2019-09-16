В одном из дворов Казани появится сиреневая аллея из ста новых саженцев

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). 18 сентября все неравнодушные жители Казани могут присоединиться к благотворительной акции и принять участие в посадке кустов сирени в Московском районе.
Сиреневая аллея из ста новых саженцев появится во дворе дома № 27 по улице Серова. Об этом сообщает Администрация Кировского и Московского районов г. Казани.
После ремонта двора на его территории образовалась дорожка, которую решили украсить цветущими кустарниками.
Начало акции запланировано на десять утра. Присоединиться к ней смогут все желающие, необходимый инвентарь активистам выдадут на месте.
Инициаторами благоустройства двора и посадки аллеи выступает администрация Кировского и Московского районов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах горожанки высадят на Аллее женственности сто именных деревьев.