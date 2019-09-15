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Татар-информ

15 сентября 2019, 21:18

Здоровье и среда

В Набережных Челнах горожанки высадят на Аллее женственности сто именных деревьев

Здоровье и среда

В Набережных Челнах горожанки высадят на Аллее женственности сто именных деревьев

Во время акции 28 сентября жительницы Автограда посадят сто рябин и яблонь.

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах создадут Аллею женственности, она появится за домом 7/13 в новом городе. 28 сентября здесь состоится посадка ста деревьев – рябин и яблонь, пишут «Челнинские известия».

Принять участие в посадке могут все желающие женщины города, отмечается, что некоторые из них придут с семьями.

Территорию планируется облагораживать и дальше – здесь появятся скамейки, архитектурные строения, детская площадка.

Организатор мероприятия Аделя Галимарданова рассказала, что эти деревья будут именные, а в скором времени откроется сайт, где все желающие представительницы прекрасного пола смогут сделать заказ деревца. «Для них будет готов полный набор для посадки, 28 сентября они посадят его, лунки для них также подготовят», – поделилась организатор.

 

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