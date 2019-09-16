Минтранс РТ: Участок дороги, где «Лада» подлетела на куче асфальта, был закрыт на ремонт

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Участок дороги Бугульма –Лениногорск, на котором автомобиль «Лада» подлетел на куче асфальта, был закрыт на ремонт. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РТ.

«11 сентября с 7-го по 10-й км автодороги Бугульма – Лениногорск подрядчик Заинский УАД ООО "Татнефтедор" приступил к производству работ по ремонту дорожного полотна. 10 сентября с начала по 14-й км дороги исполнитель выставил дорожные знаки, закрывающие этот участок автодороги для проезда автотранспорта», – уточнили в пресс-службе министерства.

На данном отрезке автодороги подрядчиком будет обновлено дорожное покрытие, а также предусмотрен ремонт четырех водопропускных труб.

Несмотря на наличие запрещающих знаков, автомобилисты массово их игнорируют и продолжают движение по закрытому участку.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 сентября на 10-м километре трассы Бугульма – Лениногорск водитель «Лады Ларгус», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, наехал на гору асфальтной крошки и вылетел на встречную полосу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.