Подлетевшая на куче асфальта на трассе в Татарстане «Лада» протаранила два автомобиля

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Регистратор татарстанца снял, как встречная «Лада» взмыла в воздух и влетела в его авто. Соответствующие кадры опубликовали пользователи социальных сетей.

«11 сентября вечером на 10-м километре трассы Бугульма – Лениногорск водитель «Лады Ларгус», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, наехал на гору асфальтной крошки и вылетел на встречную полосу», — рассказали в республиканской ГИБДД.

В итоге машина протаранила «Киа Серато», чей видеорегистратор снял сам момент аварии, и ударилась в двигавшийся позади «Кии» минивэн «Фольксваген». Отечественный автомобиль от удара выбросило в кювет.

В результате аварии никто не пострадал.

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