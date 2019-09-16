Наиль Магдеев: Президент РТ поддержал нас — матч со «Спартаком» пройдет в Набережных Челнах

(Набережные Челны, 16 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Матч между ФК «КАМАЗ» и «Спартаком», который проводится рамках 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу сезона 2019/2020, состоится в Набережных Челнах. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.

Футбольная встреча состоится 25 сентября на стадионе «Гренада» в 18.30.

Мэр Набережных Челнов напомнил, что в последние дни было много волнений среди болельщиков ФК «КАМАЗ», которые опасались, что исторический матч может быть перенесен в Казань или Москву.

«Принято окончательное решение — игра пройдет в Набережных Челнах. Решение полностью поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Болельщики ФК „КАМАЗ“ тоже просили помочь „отстоять“ матч. Министр внутренних дел Артем Хохорин также оказал нам содействие. И теперь перед нами стоит задача — вместе с силовыми структурами провести ряд дополнительных мероприятий с тем, чтобы организация матча отвечала самым высоким требованиям», — сообщил мэр Автограда.

Магдеев отметил, что встречи такого уровня — в новинку для Челнов, обычно они проводятся на уровне Казани и Москвы. Поэтому город должен сделать все, чтобы не ударить в грязь лицом.

По словам главы Автограда, в преддверии игры на «Гренаде» предстоит организовать дополнительные входы на стадион, перед самим матчем — создать все условия для проведения досмотров. При этом московским болельщикам никаких поблажек ожидать не стоит, отметил Магдеев.

Охрана общественного порядка будет осуществляться с привлечением сил МВД РТ и Росгвардии.

«Я не сомневаюсь, что нам удастся провести матч на хорошем уровне и обеспечить все стандарты общественной безопасности. Неравнодушных к футболу жителей приглашаю на игру. Она для нас имеет особое значение, поскольку может послужить мощным толчком для дальнейшего развития футбола в нашем городе. Без ложной скромности хочу отметить, что „КАМАЗ“ в этом сезоне показывает неплохую игру и демонстрирует свою готовность решать самые амбициозные задачи. Мы верим в свою команду! Давайте поддержим ее в этот исторический час», — сказал Магдеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что болельщики ФК «КАМАЗ» просят руководство города и республики оказать содействие и провести матч с московским «Спартаком» в родном городе.

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