Мертвого голубя из парка Урицкого в Казани отправили на экспертизу

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Одного мертвого голубя обнаружили сегодня специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам за полтора часа исследований территории парка Урицкого в Казани. Поводом для проверки послужили сообщения в соцсетях о массовом море птиц на территории парка.

«На место выезжали два наших специалиста. За полтора часа исследования территории парка они нашли одного мертвого голубя. Сейчас наш специалист везет тушку мертвой птицы в ветеринарную лабораторию для проведения анализов для определения причины смерти. Видео было снято два дня назад, а к нам информация поступила лишь сегодня. Возможно, там успели прибраться», — сообщил «Татар-информ» начальник Управления госнадзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров.

Собеседник отметил, что как только в Госкомитет РТ по биоресурсам поступило сообщение о массовом море птиц в парке Урицкого, они незамедлительно выехали на место. Проведение лабораторных анализов для определения причины гибели птиц может занять одну-две недели.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что видеосообщение о массовой гибели голубей в парке Урицкого в Казани сегодня взбудоражило соцсети Татарстана. На видео отчетливо видно, что парк буквально усеян тушками мертвых голубей. Мертвые птицы лежат повсюду – на траве, дорожках, около водоема и плавают в воде.



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