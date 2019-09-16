По факту массового мора голубей в парке Урицкого Госкомитет РТ по биоресурсам проводит проверку

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Видеосообщение о массовой гибели голубей в парке Урицкого в Казани сегодня взбудоражило соцсети в Татарстане. По данному сообщению сейчас проводят проверку специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам.

«К нам позвонили в приемную Госкомитета РТ по биоресурсам и сообщили о гибели птиц местные жители. На место выехали наши специалисты. Они посмотрят, есть ли в парке мертвые голуби. Возьмем материал и отправим на анализ в ветлабораторию, чтобы установить причину гибели птиц. Такие анализы готовятся от недели до двух недель», — сообщил «Татар-информ» начальник Управления госнадзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, что излюбленное место отдыха горожан — парк Урицкого — усеян тушками мертвых голубей. Очевидцы сообщают, что мертвые птицы лежат повсюду — на траве, дорожках, около водоема и плавают в воде. Точная причина их гибели пока неизвестна.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, озеро в парке Урицкого находится на балансе Комитета внешнего благоустройства Казани.

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