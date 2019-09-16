Бюст татарского драматурга Карима Тинчурина установят в одноименном казанском парке

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Директор Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Фанис Мусагитов рассказал о проведении работ по увековечению памяти великого татарского деятеля. Так, в одноименном парке в ближайшем будущем будет установлен бюст писателя. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Карим Тинчурин всегда в наших сердцах, и мы продолжаем передавать его наследие молодому поколению!» – отметил директор культурного заведения.



Актеры театра возложили цветы к месту захоронения Карима Тинчурина, в этом году со дня рождения драматурга исполнилось 132 года.





Памятная церемония состоялась при участии замминистра культуры РТ Ленара Хакимзянова и представителей других театров республики. Ленар Хакимзянов отметил, что Карим Тинчурин стоит наравне с величайшими личностями татарского народа.



«Сегодня мы не можем представить себе жизнь и культуру татарского народа без театра. Один из основателей татарского театра – Карим Тинчурин», – сказал Ленар Хакимзянов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что театр Тинчурина представит в новом сезоне шесть премьер от разных именитых режиссеров.

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