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Татар-информ

16 сентября 2019, 13:14

Экономика и финансы

KFC в Казани придется убрать пиво из меню, чтобы получить сертификат Халяль

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Экономика и финансы

KFC в Казани придется убрать пиво из меню, чтобы получить сертификат Халяль

Фото: архив

Общепит должен не только готовить еду по стандарту, но и исключить из меню все нехаляльные позиции, считает ДУМ РТ.

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Сети ресторанов быстрого питания KFC и другим заведениям, желающим получить сертификат Халяль, придется не только привести меню в соответствие со стандартом, но и прекратить продажу алкогольных напитков. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил Председатель Комитета по стандарту Халяль Духовного управления мусульман РТ Ирек хазрат Зиганшин.

«Даже если меню соответствует требованиям Халяль, но в заведении можно купить харамные напитки, например, пиво, то такое заведение не может считаться халяль в полной мере и Комитетом сертифицировано не будет», — сообщил Председатель Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ Ирек хазрат Зиганшин.

Эксперт посоветовал мусульманам отдавать предпочтение заведениям с халяльным меню и без алкоголя: «Находиться рядом с выпивающими посетителями — порицаемо, даже если человек сам не принимает участия в их компании и не употребляет алкоголь».

Ранее стало известно, что халяльное меню в некоторых казанских ресторанах сети KFC планируют ввести до конца 2019 года. Однако для этого заведениям предстоит соблюсти целый ряд условий, среди которых запрет хранения на территории предприятия вместе с сырьем халяль любого сырья нехаляль, назначение на предприятии ответственного за приемку сырья халяль, обязательное согласование любых изменений относительно используемого сырья, отсутствие среди услуг, противоречащих требованиям ислама, например, курения кальянов, отсутствие нарушений элементарной этики ислама в поведении персонала заведения и оформлении зала и периодический инспекционный контроль предприятия.

«В целом, общепит — это самая затратная по времени отрасль при процедуре сертификации в сфере Халяль», — подытожили в пресс-службе ДУМ РТ.

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