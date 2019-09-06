Поставщиком халяльной курицы для KFC станет «Агросила» из Татарстана

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Халяльное меню в некоторых казанских ресторанах сети KFC может появиться до конца 2019 года.



«Запуск халяльного меню действительно планируется в ряде ресторанов в Казани в этом году», — сообщила представитель внешней пресс-службы KFC Лилия Миллер.



По ее словам, подобные блюда собираются маркировать соответствующим образом, а поставщика мяса птицы уже выбрали.



«В халяльных ресторанах на упаковке халяльных блюд будет стоять соответствующая отметка. Поставлять курицу в такие рестораны будет компания „Агросила“, которая уже имеет сертификат халяль, выданный Республиканским сертификационным методическим центром „Тест-Татарстан“», — рассказали в пресс-службе, однако не ответили на вопрос, по какому принципу был выбран поставщик.



В настоящее время во всех ресторанах KFC в Казани действует стандартное меню, заверили в пресс-службе, оставив без комментариев сообщение о том, что в одном из филиалов уже подают халяльную курицу. Перспективой сертификации ресторанов по стандартам халяль заинтересовалось Духовное управление мусульман РТ. Однако для этого заведениям предстоит соблюсти целый ряд условий, объяснил председатель Комитета по стандарту халяль ДУМ РТ Ирек хазрат Зиганшин.



«Комитетом по стандарту халяль ДУМ РТ в адрес ООО „АмРест“ [компания, под управлением которой находится сеть KFC] направлен перечень требований к организации общественного питания в соответствии со стандартом халяль. Однако, исходя из интересов потребителей-мусульман, обращаем внимание, что процедура сертификации заведения KFC в Татарстане комитетом в настоящее время не осуществлена», — подчеркнул он.



Актуальность развития бизнеса в сфере халяль отметила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова: «Любое направление, связанное с халяль, актуально. По большому счету, в России моду на халяль ввел Татарстан. Потому что именно здесь впервые начали говорить не только о халяльном питании, но и о так называемых халяльных финансах — исламском банкинге».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.