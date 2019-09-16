Виновник смертельной аварии в Алексеевском районе 55 раз привлекался за нарушения ПДД

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Виновник смертельной аварии в Алексеевском районе многократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

«33-летний житель казани, находившийся за рулем "Хонды" в момент аварии, в течение двух последних лет 55 раз привлекался за нарушения к административной ответственности», — рассказали в полиции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера днем на трассе Алексеевское — Высокий Колок водитель иномарки превысил скорость, потерял управление и вылетел с дороги, после чего автомобиль врезался в бетонный водоотвод.

В результате ДТП 28-летняя пассажирка автомобиля скончалась от полученных травм в больнице. Водителя и еще троих пассажиров, среди которых находился восьмилетний мальчик, доставили в больницу с тяжелыми травмами.

В полиции отметили, что на момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок находился спереди в удерживающем устройстве.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.