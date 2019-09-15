В Татарстане авто слетело с трассы и разбилось о бетонную трубу – один погиб и четверо пострадали

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Один человек погиб и четверо пострадали в иномарке, которая вылетела в кювет и врезалась в бетонную конструкцию в Алексеевском районе Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

«Сегодня в половине третьего часа дня на трассе Алексеевское – Высокий Колок вблизи поселка Левашево легковушка вылетела в кювет и ударилась о бетонное ограждение водопропускной трубы», – рассказали агентству очевидцы.

Удар был настолько сильным, что «Хонда Аккорд» разлетелась на части.

Один человек погиб на месте, еще четверых, по информации очевидцев, с места аварии увезли в тяжелом состоянии. Среди пострадавших один ребенок.

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