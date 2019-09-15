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Татар-информ

15 сентября 2019, 14:58

Здоровье и среда

В селе Мордовская Ивановка Лениногорского района введен карантин по бешенству животных

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Здоровье и среда

В селе Мордовская Ивановка Лениногорского района введен карантин по бешенству животных

Ограничительный режим будет отменен после двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). В селе Лениногорского района республики с 13 сентября ввели карантин по бешенству, соответствующий указ Президента РТ опубликован на официальном портале правовой информации. 

«Установить карантин в связи с неблагополучным по заболеванию бешенством животных на территории села Мордовская Ивановка Лениногорского района Республики Татарстан», — говорится в документе. 

На время действия ограничительного режима запрещено торговать домашними животными и вывозить их за пределы соответствующей территории, отлавливать для вывоза диких животных, убивать на мясо больных животных и использовать их молоко, а также продавать и использовать в пищу молоко здоровых животных без пастеризации, вывозить недезинфицированные шкуры и шерсть.

В тексте документа отмечается, что карантин подлежит отмене по истечении 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и при выполнении необходимых мероприятий, за реализацию которых отвечает Главное управление ветеринарии Кабмина РТ.

Ранее сообщалось, что елабужские ветеринары проведут бесплатную вакцинацию против бешенства животных.

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