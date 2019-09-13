Елабужские ветеринары бесплатно проведут вакцинацию домашних питомцев против бешенства

(Елабуга, 13 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужские ветеринары проведут бесплатную вакцинацию против бешенства животных. С 16 по 26 сентября в городе будет работать передвижной ветеринарный пункт.

«Елабужане могут привести собак, кошек, хоть козу. Если обратятся, то мы можем к дому подъехать. Например, корову не приведешь, мы приезжаем и делаем на дому. Все вакцинации абсолютно бесплатные. А вот по району мы уже по дворам начали ездить с прошлой недели. Делаем прививку против бешенства, также берем кровь, исследуем на туберкулез, бруцеллез, лейкоз», — говорит главный эпизоотолог Елабужского районного государственного ветобъединения Михаил Пономарев.

В течение этих десяти дней ветеринары намерены осмотреть и сделать прививку против бешенства не менее 1 тыс. животным. К примеру, по отдельному графику прием животных будет осуществляться в мкр. Танайка-2 (рядом с мечетью), 4-ом мкр.(ТЦ «Мираж») , 6 мкр.(возле Соборной мечети), недалеко от площади Памяти и в других местах.

По словам местных ветеринаров, за последние 2 года в Елабужском районе случаев бешенства не зафиксировано.

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