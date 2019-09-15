WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

15 сентября 2019, 13:26

Спорт

В Лениногорске состоится республиканский чемпионат по борьбе на лошадях «Аударыш»

Рекомендуем

Спорт

В Лениногорске состоится республиканский чемпионат по борьбе на лошадях «Аударыш»

Фото: Салават Камалетдинов

В «День Коня» в Арском районе впервые прошли соревнования по этому виду спорта.

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ», Гулия Хасибуллина). В рамках праздника «День Коня» в селе Новый Кырлай Арского района Татарстана впервые состоялись соревнования по борьбе на лошадях «Аударыш» (с татарского — «опрокинуть», «повалить» — прим. Т-и). «День Коня» в Арске проходит в пятый раз, однако этот вид состязаний был включен в программу впервые.

Как пояснил ИА «Татар-информ» тренер и судья игр «Аударыш» Уел Бадыкшанов, они возвращают древнюю татарскую традицию. «В нее играли наши предки. Мы первыми в Татарстане возвращаем эти состязания. Инициатор и организатор — владелец конной фермы „Алмакай“ Фарид Набиуллин», — рассказал он.

Уел Бадыкшанов отметил, что в будущем подобные соревнования планируется проводить на республиканском, российском и мировом уровне.

В играх «Аударыш» участвуют лошади татарской породы. На специальной арене два борца верхом на лошади атакуют друг друга, их задача — стянуть соперника с седла. При этом тянуть можно только за полотенце, привязанное к пояснице спортсмена, иные приемы борьбы не допускаются.

Уже известно, когда пройдут следующие соревнования «Аударыш» — 29 сентября в Лениногорске состоится чемпионат республики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

УНИКС потерпел первое поражение в межсезонье
Новости дня
13:26
В Лениногорске состоится республиканский чемпионат по борьбе на лошадях «Аударыш»

В «День Коня» в Арском районе впервые прошли соревнования по этому виду спорта.

12:54
В начале новой недели на территории Татарстана сохранится ветреная погода

16 сентября порывы ветра будут достигать 15 — 18 метров в секунду.

12:26
В 2020 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%
11:52
На фестивале финно-угорских народов в Набережных Челнах гостей угостят перепечами и пельменями

Впервые празднование пройдет на площади Азатлык.

11:14
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда
10:44
Предприниматели смогут обратиться за консультацией в Роспотребнадзор по РТ

Предварительная запись на прием будет проводиться с 16 по 18 сентября.

09:58
В ПФР объяснили, в каких случаях могут уменьшить размер пенсии
09:16
Шумный мост в Менделеевске отремонтируют за 24 млн рублей

Работы планируется завершить в 2020 году.

08:28
Театр кукол «Экият» откроет новый театральный сезон премьерной сказкой о царе Салтане

Всего в новом сезоне театр кукол «Экият» планирует выпустить семь премьерных спектаклей, в том числе «Маугли», «Сны Диснея», «Адымнар» и другие.

07:36
Первокурсники медколледжа в Нижнекамске подробно ознакомились с будущей профессией в поликлинике

О трудовом процессе студентам колледжа рассказала старшая медицинская сестра Ольга Николаева.

06:04
В Чистополе отреставрировали фасад старинного здания Дворца бракосочетания

Специалисты отдела ЗАГС провели большую работу по поддержанию в надлежащем состоянии бывшего купеческого особняка.

05:42
В Верхнем Услоне появилась новая рябиновая аллея

Центр дополнительного образования Верхнего Услона присоединился к акции «Лес Победы».

04:12
На месте хлебоприемного предприятия в Мамадыше построят молодежную площадку

О преобразованиях на будущий год рассказал глава района Анатолий Иванов.

03:28
«Кросс Нижнекамска 2019» соберет более 10 тысяч любителей бега разного возраста

Сильнейших спортсменов наградят медалями, дипломами и кубками.

02:17
Старейшая жительница республики из Высокогорского района отметила 108 лет

Анна Емельянова родилась 11 сентября 1911 года в деревне Каймары Высокогорского района.

01:40
В Верхнеуслонском районе подвели итоги программы чтения «Летнее путешествие с книгой»

Завершению летних чтений в библиотеке посвятили веселый праздник «Вот и лето пролетело».

00:19
В Набережных Челнах взорвался автомобиль, который подожгли дети

«Жигули» сгорели полностью, у «ГАЗели», которая стояла рядом, оплавились бампер, фары и капот.

00:02
В Нижнекамском районе укрепят бизнес-структуры на селе

Чтобы разводить скот и птицу и выращивать овощи, необходима налаженная цепочка сбыта продукции, а также первоначальная помощь предпринимателям.

14.09 23:38
Россияне стали чаще приобретать мотоциклы
14.09 22:28
Татарстанские артисты примут участие в XII Сибирском фестивале татарской молодежи

В мероприятии примут участие представители из разных городов страны и Казахстана.

14.09 22:10
УНИКС потерпел первое поражение в межсезонье

Казанцы стартовали на международном турнире в греческих Патрах с поражения от афинского «Панатинаикоса» со счетом 76:94.

14.09 21:35
На окраине Казани в Волге нашли тело утонувшего мужчины

Тело передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

14.09 21:24
Концерт-пленэр Татарской филармонии собрал 59 тыс. рублей для больной раком Айгуль Фазыйловой

Воспитывающая одна сына-первоклассника женщина на благотворительной акции присутствовать не смогла, собранные средства доставят ей домой.

14.09 20:54
В Казани сразу две участницы стали победительницами этапа «Татар кызы 2019»

Финал международного этапа «Татар кызы» пройдет 27 сентября в Ижевске.

14.09 20:01
Перевернувшуюся на М7 в Татарстане фуру убрали с дороги и полностью восстановили движение

Сегодня днем возле поста ДПС «Малиновка» в Верхнеуслонском районе РТ перевернулась фура и полностью перегородила полосы для движения.

События