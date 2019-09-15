В Лениногорске состоится республиканский чемпионат по борьбе на лошадях «Аударыш»

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ», Гулия Хасибуллина). В рамках праздника «День Коня» в селе Новый Кырлай Арского района Татарстана впервые состоялись соревнования по борьбе на лошадях «Аударыш» (с татарского — «опрокинуть», «повалить» — прим. Т-и). «День Коня» в Арске проходит в пятый раз, однако этот вид состязаний был включен в программу впервые.

Как пояснил ИА «Татар-информ» тренер и судья игр «Аударыш» Уел Бадыкшанов, они возвращают древнюю татарскую традицию. «В нее играли наши предки. Мы первыми в Татарстане возвращаем эти состязания. Инициатор и организатор — владелец конной фермы „Алмакай“ Фарид Набиуллин», — рассказал он.

Уел Бадыкшанов отметил, что в будущем подобные соревнования планируется проводить на республиканском, российском и мировом уровне.

В играх «Аударыш» участвуют лошади татарской породы. На специальной арене два борца верхом на лошади атакуют друг друга, их задача — стянуть соперника с седла. При этом тянуть можно только за полотенце, привязанное к пояснице спортсмена, иные приемы борьбы не допускаются.

Уже известно, когда пройдут следующие соревнования «Аударыш» — 29 сентября в Лениногорске состоится чемпионат республики.

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