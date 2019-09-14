Лошади татарской породы и забег на 120 км: в Татарстане состоялись конноспортивные соревнования

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана прошли конноспортивные соревнования, посвященные Дню коня. В забегах на дистанции 40, 80 и 120 километров приняли участие спортсмены со всей республики. К слову, в этом году на соревнованиях впервые были представлены лошади татарской породы.

«Соревнования проходят в пятый раз. Сегодня здесь собрались коневоды со всей республики. В этом году посетителей ждет новшество – лошади татарской породы. Они очень выносливые, неприхотливые, их спокойно можно прокормить. Кроме того, у них очень красивый золотистый цвет», — рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назип Хазипов.

Свою выносливость лошадь татарской породы показала и на деле — именно на таком скакуне участник из Лениногорска Самат Набиуллин первым пришел к финишу в забеге на 40 километров. Молодой человек рассказал, что конным спортом он занимается давно. Лошадь татарской породы стала для него одной из лучших.

«По началу дистанция давалась тяжело. После половины пути у некоторых лошади уже устали и сдались, мы нет. У нас будто открылось второе дыхание», — рассказал спортсмен.

Помимо скачек были запланированы несколько ярких и запоминающихся конкурсов. К примеру, участники конкурса на самую красивую повозку пытались удивить гостей необычным оформлением лошадиной упряжки, пели татарские народные песни, угощали чаем из самовара, а некоторые даже соорудили карету.

«Мы заранее — с зимы — готовимся к этому мероприятию. Дамир очень любит лошадей и занимается ими. Всей семьей, вместе с женой и дочерью, они делают украшения, готовятся к празднику», — рассказала участница команды из Арского района.

В конкурсе на скорость запряжки участники должны были как можно быстрее уложить сено в телегу и преодолеть дистанцию в сто метров.

После соревнований посетителей привлекла борьба на лошадях «Аударыш». Согласно правилам, два участника на конях должны были бороться до тех пор, пока один из них не упадет на землю. Зрелище было настолько захватывающим, что собрало вокруг манежа свыше нескольких сотен человек. Все кричали, аплодировали, активно поддерживая своих «любимчиков».

В течение дня гости мероприятия также могли насладиться праздничным концертом, посмотреть выступления детей из РДЮСШ по конному спорту, а также посетить мастер-класс по ковке.



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