WORLDSKILLS - 2019

Елена Саляхова

14 сентября 2019, 19:32

Общество

Лошади татарской породы и забег на 120 км: в Татарстане состоялись конноспортивные соревнования

Рекомендуем

Общество

Лошади татарской породы и забег на 120 км: в Татарстане состоялись конноспортивные соревнования

Фото: Салават Камалетдинов

В этом году в скачках впервые приняли участие лошади татарской породы.

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана прошли конноспортивные соревнования, посвященные Дню коня. В забегах на дистанции 40, 80 и 120 километров приняли участие спортсмены со всей республики. К слову, в этом году на соревнованиях впервые были представлены лошади татарской породы.

«Соревнования проходят в пятый раз. Сегодня здесь собрались коневоды со всей республики. В этом году посетителей ждет новшество – лошади татарской породы. Они очень выносливые, неприхотливые, их спокойно можно прокормить. Кроме того, у них очень красивый золотистый цвет», — рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назип Хазипов.

Свою выносливость лошадь татарской породы показала и на деле — именно на таком скакуне участник из Лениногорска Самат Набиуллин первым пришел к финишу в забеге на 40 километров. Молодой человек рассказал, что конным спортом он занимается давно. Лошадь татарской породы стала для него одной из лучших.

«По началу дистанция давалась тяжело. После половины пути у некоторых лошади уже устали и сдались, мы нет. У нас будто открылось второе дыхание», — рассказал спортсмен.

Помимо скачек были запланированы несколько ярких и запоминающихся конкурсов. К примеру, участники конкурса на самую красивую повозку пытались удивить гостей необычным оформлением лошадиной упряжки, пели татарские народные песни, угощали чаем из самовара, а некоторые даже соорудили карету.

«Мы заранее — с зимы — готовимся к этому мероприятию. Дамир очень любит лошадей и занимается ими. Всей семьей, вместе с женой и дочерью, они делают украшения, готовятся к празднику», — рассказала участница команды из Арского района.

В конкурсе на скорость запряжки участники должны были как можно быстрее уложить сено в телегу и преодолеть дистанцию в сто метров.

После соревнований посетителей привлекла борьба на лошадях «Аударыш». Согласно правилам, два участника на конях должны были бороться до тех пор, пока один из них не упадет на землю. Зрелище было настолько захватывающим, что собрало вокруг манежа свыше нескольких сотен человек. Все кричали, аплодировали, активно поддерживая своих «любимчиков».

В течение дня гости мероприятия также могли насладиться праздничным концертом, посмотреть выступления детей из РДЮСШ по конному спорту, а также посетить мастер-класс по ковке.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Исполком ВКТ не связывает розыск главы конгресса татар Тюмени с его общественной деятельностью

Новости дня
19:32
Лошади татарской породы и забег на 120 км: в Татарстане состоялись конноспортивные соревнования

В этом году в скачках впервые приняли участие лошади татарской породы.

18:16
Исполком ВКТ не связывает розыск главы конгресса татар Тюмени с его общественной деятельностью

Информация об объявлении Нуруллы Саттарова в федеральный розыск появилась на сайте Управления СКР по Калмыкии.

18:05
Перевернувшаяся фура заблокировала движение в сторону Москвы по трассе М7 в Татарстане

В результате происшествия никто не пострадал.

17:52
Росстат: За последние 10 лет число долгожителей в России выросло в 2,5 раза
17:31
ГИБДД увеличит допустимую скорость на двух участках трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск до 100 км/ч

В связи с погодными особенностями региона изменения скоростного режима будут иметь сезонный характер.

17:16
Ученые: Около 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием
16:44
Абсолютный победитель международного турнира по борьбе на поясах в Казани получил путевку в хадж

13-14 сентября во дворце единоборств «Ак Барс» в семи возрастных категориях прошел турнир памяти Марджани.

16:26
Минкульт РФ рекомендовал татарстанским школьникам фильмы Тарковского и песни Nirvana

Культурный норматив включает в себя категории «Музыка», «Кинематограф», «Литература», «Театр», «Изобразительное искусство» и другие.

16:10
Метшин предложил сделать Нижнекамский район РТ пилотным по реализации программы о бездомных животных

Мэр Нижнекамска заявил о готовности представить руководству Татарстана концепцию разработанной программы.

15:40
Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре

Порывы ветра усилятся до 17 м/с.

15:12
Фарид Мухаметшин призвал «Единую Россию» усилить присутствие в соцсетях для связи с избирателями

Секретарь татарстанского отделения «Единой России» назвал работу с соцсетями «важным аспектом».

15:02
Фракция «Единой России» в Госсовете РТ выбрала своим руководителем Юрия Камалтынова

Фракция партии власти в Госсовете Татарстана будет состоять из 82 членов.

14:50
Рамиль Тухватуллин сменит министра культуры РТ в региональном политсовете «Единой России»

Конференция татарстанской «Единой России» провела ротацию кадров в руководстве регионального отделения.

14:36
Мухаметшин: Сервис «Мой депутат» станет постоянной платформой для отчетности перед избирателями

В Казани прошла 30-я конференция татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

14:32
Марат Ахметов: На ярмарках по реализации сельхозпродукции цены будут ниже, чем в торговых сетях

В республике сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться еженедельно по субботам до 28 декабря.

14:00
«Девять лет без пожаров»: Накануне Дня работников леса наградили лучших лесоводов Татарстана

Сотрудников лесной отрасли с профессиональным праздником поздравили Алексей Песошин и Александр Орнатский.

13:53
Четверо жителей Казани попались полицейским, пытаясь вынести из магазина Чебоксар еду и алкоголь

Полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям как в Чувашии, так и в других регионах.

13:34
Корейская автоколонна прибыла в Казань проездом из Сеула в Москву

Пробег организовала корейская диаспора в России.

13:24
Фарид Мухаметшин выдвинут на должность Председателя Госсовета РТ нового созыва

Партия «Единая Россия» победила на выборах в парламент республики, получив свыше 72% голосов избирателей.

13:10
Колыбель, беседка и медведь из дерева: что показали Песошину на выставке лесники Татарстана

В Казани накануне Дня работника леса открылась выставка достижений лесного хозяйства РТ.

12:50
Марат Ахметов: Среди инвесторов по валовому сбору зерна лидирует компания «Агросила»

Самая высокая урожайность среди инвесторов в ООО «АПК Продпрограмма», где с каждого гектара получают более 47 ц зерна.

12:49
Глава конгресса татар Тюмени вместе с сыном объявлены в розыск

Нуруллу Саттарова подозревают в даче взятки в особо крупном размере.

12:28
Песошин вручил лесникам ключи от новой техники в честь Дня работников леса

Мероприятие прошло на площадке перед ГБКЗ им. Сайдашева.

12:07
Лучшим следователем России второй год подряд стал сотрудник из Татарстана

За звание лучшего следователя боролись 95 сотрудников внутренних дел из всех регионов страны.

12:02
Ирек Файзуллин назвал число татарстанцев, оплачивающих ЖКУ онлайн

Жители республики стали чаще обращаться к властям по вопросам ЖКХ.

События