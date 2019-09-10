Мамадышские школьники высадили сортовые именные яблони на аллее выпускников

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Одиннадцатиклассники городской школы № 4 города Мамадыша на своей аллее выпускников высадили яблони. В саду будут расти деревья нескольких сортов, таких как «Рождество», «Осенняя», «Мартовская» и «Кандиль Синап», пишет газета «Нократ».



Будущие выпускники таким образом решили поддержать традицию, которую возродили старшеклассники прошлого года. Классный руководитель Гузель Димьянова рассказала, что девушки и юноши с большим энтузиазмом и ответственностью подошли к делу.





Школьники считают, что подобное мероприятие — прекрасная возможность «оставить после себя след» и улучшить экологическую обстановку.



По словам одного из учеников, Ильсафа Валиуллина, их класс уже принимал участие в экологических акциях такого рода: несколько лет назад ребята вместе с ветеранами посадили ели.





В этом году сад пополнился 14 яблонями. Ребята решили, что каждый будет ухаживать за своим деревом сам: поливать и подготавливать яблоню к морозам.



«Мы с большим удовольствием будем приезжать сюда после окончания школы, быть может, даже застанем цветущий яблоневый сад. Хотелось бы здесь гулять и вспоминать школьные годы», – поделились своими мыслями старшеклассники.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.