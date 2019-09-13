В Нижнекамском районе укрепят бизнес-структуры на селе

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Глава Нижнекамского района Айдар Метшин провел встречу с главами сельских поселений, в ходе которой стороны обсудили развитие бизнеса в Нижнекамском районе, сообщает пресс-служба муниципального образования.

По мнению собравшихся, предпринимательство — это не только источник заработка, но и сохранение аутентичного жизненного уклада, который веками создавался в деревнях района. Чтобы разводить скот и птицу и выращивать овощи, необходима налаженная цепочка сбыта продукции, а также первоначальная помощь предпринимателям. Первый заместитель руководителя исполкома района Радмир Беляев озвучил актуальные задачи – увеличить число дотируемых мини-ферм (почти 20 заявок к началу следующего года будут отправлены в Казань), принять участие в новой федеральной программе «Агростартап», наладить массовый сбор молока и овощей.



Сельхозкооператив «Нижнекамский» будет реализовывать местную картошку, свеклу, капусту, морковь и лук: овощи чистят, упаковывают в вакуумные пакеты и продают.



Совсем скоро в Нижнекамске состоится открытие «зеленого» рынка – экоагропарка, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». Здесь будет продаваться нижнекамский сыр, овощи, мясо и молоко.



«Молоко и овощи у нас должны быть свои, – напомнил Айдар Метшин. – Кажется, теперь необходимая инфраструктура для этого практически готова».

Градоначальник призвал сельских глав принять активное участие в развитии бизнеса у себя на территориях, анонсировал кадровое усиление муниципалитета специалистами в этой сфере, а также рассказал про собственный опыт огородника.



«Вчера я выкапывал картошку у родителей. Урожай больше, чем был в предыдущие годы», – поделился глава района.



Подобные встречи будут проходить ежемесячно.

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