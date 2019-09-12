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Татар-информ

12 сентября 2019, 22:40

Сельское хозяйство

В Нижнекамске анонсировали строительство современной «зеленой» маркет-площадки

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Сельское хозяйство

В Нижнекамске анонсировали строительство современной «зеленой» маркет-площадки

Фото: инстаграм

Концепция парка пока разрабатывается казанскими специалистами.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Новая торговая площадка под названием «Экоагропарк» позволит нижнекамским фермерам реализовывать свою продукцию, а горожанам – покупать свежие и проверенные товары.

Об этом в своем Instagram`e сообщил первый замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев, раскрыв подробности создания в Нижнекамске новой площадки.



Он отметил, что концепция парка пока разрабатывается казанскими специалистами. В будущем в парке будет осуществляться несколько форматов торговли. Одно из нововведений предполагает фермерский дворик, где будут размещаться небольшие производства с возможностью купить свежую продукцию, халяль и многое другое.

После сдачи проекта архитекторы начнут строительство объекта. Экоагропарк расположится за центральным рынком, напротив автобусной площадки «Ахтуба». Сейчас осуществляется набор резидентов.



«С помощью агропарка мы сможем значительно увеличить сбыт сельскохозяйственной продукции местных производителей, создать новую культуру покупок, создать точку притяжения для развития бизнеса», – отметил Радмир Беляев.

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