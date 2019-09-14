Росстат: За последние 10 лет число долгожителей в России выросло в 2,5 раза

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). За последние десять лет количество россиян, переступивших 100-летний рубеж, выросло более чем в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Как отмечается в материалах ведомства, по состоянию на 1 января 2019 года, в России проживают 5895 мужчин и 14867 женщин старше ста лет. Тогда как в начале 2009 года численность мужчин данной возрастной категории составила 1253 человека, а женщин — 6465 человек.

В этом году в стране стартовала реализация нацпроекта «Демография», целью которого является достижение к 2024 году показателя ожидаемой продолжительности жизни россиян в среднем до 78 лет.

Ранее сообщалось, что самая пожилая жительница Высокорского района Анна Емельянова, которой в этом году исполняется 108 лет, проголосовала на выборах депутатов в Госсовет РТ.

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