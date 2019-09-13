Защитник «Ак Барса»: «Поднятие стяга Билялетдинова и первая домашняя игра немного давили на команду»

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал первую домашнюю победу в сезоне над магнитогорским «Металлургом» со счётом 2:1.

«Для команды было важно победить именно сегодня, такое событие — именной стяг Зинэтулы Билялетдинова возносили под своды „Татнефть Арены“. Это великая, грандиозная личность для татарстанского спорта, для меня и для многих ребят. Ещё и первая игра для болельщиков, которые нас отлично поддерживали. У нас из-за этого в некоторой степени присутствовала нервозность», — поделился хоккеист.

Также он рассказал о двух удалениях в первом периоде за нарушение численного состава: «Один момент — невнимательность: я вышел со скамейки штрафников, и на площадке оказалось три защитника, другой — снова нервозность. Ещё и долгий перерыв. Конечно, это время отдохнуть, перевести силы — то есть плюс. Понимали, что будет тяжеловато, но нужно было перебороть это».

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