Легенды шелкового пути и современные туры: татарстанцам посоветовали лучшие маршруты Узбекистана

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана презентовали туристический потенциал Республики Узбекистан. Делегация из Узбекистана провела встречу с туристическими компаниями РТ и рассказала, что помимо легендарных древностей страна предлагает путешественникам современные виды туров: гастрономические, экологические и другие.

«До этого мы предлагали Бухарест, Самарканд, Бухару, но сегодняшний турист — это очень требовательный человек, и мы пытаемся диверсифицировать свои продукты. Наладили хорошие отношения с соседними странами, что помогает сделать комбинированные туры совместно, чтобы удовлетворить потребности наших гостей. Активно развиваются экологические туры. Не будем лишний раз говорить о гастрономической привлекательности нашей страны», — рассказал врио председателя Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов.

Популярным видом путешествий является историко-познавательный туризм, также страна придается большое значение развитию горного, археологического, гастрономического, aгpo- и экотуризма и других видов туризма. Особо следует отметить паломнический туризм, по линии которого мусульманские паломники посещают Узбекистан.

Также туроператорам из РТ сообщили, что они могут бесплатно поехать в ознакомительную поездку по Узбекистану, если затем привезут в эту страну группу из 15 или более путешественников.

«Мы хотим наладить хороший контакт, чтобы обеспечить взаимный поток туристов из Узбекистана в Татарстан и наоборот», — обратился к татарстанским туроператорам Аккулов.

Туроператоры Узбекистана предлагают около 25 разнообразных туров, и большая их часть затрагивает центры городов, которые стоят на Шелковом пути: «Ичан Кала в городе Хиве», «Исторический центр города Бухары», «Исторический центр города Шахрисабз» и «Самарканд.

Подробнее о лучших туристических местах Узбекистана читайте на портале «События».

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