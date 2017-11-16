Генконсул Узбекистана пригласил татарстанцев в зиерат-туры

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Презентация туристического потенциала Узбекистана для паломников состоялась в Казани. Приехав в эту страну, верующие могут посетить множество мусульманских святынь в рамках зиерат-туров (паломнических туров), заявил врио Председателя Государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов.

«Мы хотим, чтобы население Татарстана поближе познакомилось в великими духовными святынями ислама», – отметил он.

Паломникам будут особенно интересны три направления: Ташкент, где в музее хранится уникальный священный Коран, мемориальный комплекс имама аль-Бухари поблизости от Самарканда и комплекс из 7 святых пиров в Бухаре.

Также Республика Узбекистан планирует в будущем запустить туры по местам, связанным с выдающимися деятелями в области ислама: имамом аль-Бухари, имамом аль-Тирмизи. Кроме того, туристам предлагают дополнительные развлечения: взглянуть на шедевры каллиграфического искусства, послушать пение муэдзинов и многое другое.

Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев добавил, что в Узбекистане есть множество святых мест, которые считаются достопримечательностями не только этой страны, но и всего мира.

О мусульманских святынях Узбекистана рассказали в рамках мероприятий, посвященных 28-летию независимости Республики Узбекистан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.