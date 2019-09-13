Изрисовавший здания МВД и ДУМ РТ в Казани житель Нижнего Новгорода заплатил за очистку стен

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Житель Нижнего Новгорода 26-летний Павел Булыгин, изрисовавший шесть зданий в исторической части Казани, возместил все затраты на очистку стен. В общей сложности сумма составила 18 тысяч рублей.

В марте гость столицы набрел на здания МВД на Дзержинского, Духовного управления мусульман на Лобачевского, по пути попались еще несколько исторических строений XIX-XX веков.

Здания оказались объектами культурного наследия. По словам Булыгина, о том, что это были исторические здания, он не знал. К слову, в тот день он был нетрезв.

«Вряд ли теперь я буду рисовать на стенах – максимум на холстах. Казань теперь у меня в “блэк-листе”», – рассказал обвиняемый.

Сегодня суд должен был снять обвинения с Булыгина из-за того, что он оплатил убытки, а это значит, что претензий к нему у потерпевшей стороны не осталось, однако его защитник не явился в суд.

Процесс отложили, Павлу придется еще раз приехать в Казань.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что житель Нижнего Новгорода попал под суд за рисунки на стенах исторических зданий в Казани.

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