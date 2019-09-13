Минтимер Шаймиев и Принц Карим Ага Хан IV посетили Казанский Кремль

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Его Высочество Принц Карим Ага Хан IV и Госсоветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев посетили Казанский Кремль.

В мечети Кул Шариф и Благовещенском соборе их сопровождали директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев и другие.

Гостю рассказали об особенностях архитектуры и истории зданий.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», после посещения Кремля гости отправились в театр оперы и балета, где состоится церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры.

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