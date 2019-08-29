WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

29 августа 2019, 10:28

ПолитикаКультура

Ага Хан IV примет участие во вручении учрежденной им архитектурной премии в Казани

Рекомендуем

ПолитикаКультура

Ага Хан IV примет участие во вручении учрежденной им архитектурной премии в Казани

Фото: Рамиль Гали

Церемония вручения премии Ага Хана в области архитектуры состоится 13 сентября.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани 13 сентября пройдет вручение премии Ага Хана в области архитектуры. В мероприятии примут участие принц Карим Ага Хан IV и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на пресс-конференции заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Церемонии объявления проектов-победителей и завершения трехлетнего цикла конкурса всегда проходят в местах, имеющих особое архитектурное и культурное значение для мусульманского мира.

«Нам очень приятно, что в этот раз таким местом была выбрана Казань. Это одна из наиболее престижных архитектурных премий мирового уровня», – отметила глава Минкультуры Татарстана.

Проекты-победители разделят между собой призовой фонд в 1 млн долларов США. Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран. По итогам работы жюри в финал вышли 20 проектов из 16 стран.

В список финалистов вошел и проект из Татарстана. Это программа развития общественных пространств РТ. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Программа развития парков и скверов Татарстана стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры
Новости дня
10:58
Президент РТ в День города откроет в Казани вторую очередь бульвара «Белые цветы» и бюст Копылова

Планируется, что в праздничных мероприятиях примет участие полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров.

10:42
Программа развития парков и скверов Татарстана стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры

Это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал.

10:36
Президент Татарстана не поддержал придание статуса памятной даты дню окончания Стояния на Угре

Казанский Кремль предложил сделать всероссийским праздником годовщину перехода Суворова через Альпы.

10:31
Следком изучает обстоятельства гибели девочки, упавшей в колодец в Буинском районе

Трагедия произошла вчера вечером в селе Рунга.

10:28
Ага Хан IV примет участие во вручении учрежденной им архитектурной премии в Казани

Церемония вручения премии Ага Хана в области архитектуры состоится 13 сентября.

10:16
Казанский Кремль: Около 3 млн татарстанцев почувствуют эффект от проекта «Наш двор»

В программу благоустройства войдут дворы всех многоквартирных домов, построенных до 2014 года.

10:08
Мухаметшин предложил жителям Татарстана рассказать о любимых учителях в соцсетях

Пользователи соцсетей поддержали предложенный Председателем Госсовета РТ флешмоб.

09:59
В центре Казани эвакуировали авто «любителя погонять», припаркованное в запрещенном месте

Тонированную иномарку обнаружили сотрудники ДПС возле одного из домов на улице Карла Фукса.

09:34
На Кремлевской набережной в День знаний проведут посвящение в первоклассники

Школьников ждет увлекательная программа со множеством интерактивных зон, ребята смогут поучаствовать в творческих мастер-классах и конкурсах.

09:31
В Казани 11-летний мальчик попал под колеса иномарки, перебегая дорогу на красный свет

ДТП произошло на пересечении Ломжинской и проспекта Победы.

09:14
В сквере «Счастливое детство» прошла республиканская акция «Наш двор – территория добрососедства»

Подростковые клубы поддержали проект партии «Единая Россия» по благоустройству дворов и провели для людей праздник под открытым небом.

09:06
Педагог призеров из РТ: «Субъективная оценка не позволила занять место, на которое мы рассчитывали»

Казанские студенты взяли «бронзу» в компетенции «Мобильная робототехника» WorldSkills 2019.

09:00
«PROFдвижение-2019»: участникам камазовского форума доверили устранять реальные дефекты

В Набережных Челнах состоялся молодежный профориентационный форум.

08:36
Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара до 2024 года
08:06
Премьер-министр РФ назвал приоритетные направления проекта федерального бюджета до 2022 года
07:45
Минниханов передаст врачам «Мобильные поликлиники» и вручит госнаграды отличившимся татарстанцам

Президент РТ ознакомится с ходом строительства новых объектов Казанского зооботсада.

07:18
На набережной Кабана казанцы смогут сдать вторсырье и поучаствовать в эковикторине

Организаторы анонсировали новую дату проведения «КультТорга» — мероприятие пройдет 31 августа.

06:38
Казанский лицеист выиграл «бронзу» на всемирных соревнованиях по робототехнике

Россию на конкурсе представляли три команды из Казани, Буинска, Новороссийска и Новосибирска.

06:16
В Нижнекамске появится братская могила с прахом 18 бойцов «татарского» батальона

Братскую могилу разместят на аллее почетных граждан нижнекамского городского кладбища.

05:15
Сельчане Спасского района передали 22 наказа мобильной приемной «Единой России»

В Спасском районе работала приемная «Единой России».

04:31
Заинские поисковики подняли шесть бойцов Красной армии на местах сталинградских сражений

Заинские поисковики вернулись с «Вахты памяти» с ценными находками.

03:50
Житель Нижнекамска перепел вирусный трек Лэйны, рассказав в нем о татарстанских брендах

Композиция нижнекамца представлена на татарском языке с русскими субтитрами.

02:00
Более 200 будущих школьников Высокогорского района получили ранцы

В Высокогорском районе впервые в этом году за парты сядут около 800 детей.

01:02
В библиотеке Болгара открыли виртуальный концертный зал

Во время открытия собравшимся показали в записи фрагмент концерта, посвященного 85-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева.

00:37
В Азнакаевском районе до 1 октября капитально отремонтируют 29 многоквартирных домов

На сегодняшний день в домах выполнено более 95% от общего объема запланированных работ.

События