Ага Хан IV примет участие во вручении учрежденной им архитектурной премии в Казани

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани 13 сентября пройдет вручение премии Ага Хана в области архитектуры. В мероприятии примут участие принц Карим Ага Хан IV и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на пресс-конференции заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Церемонии объявления проектов-победителей и завершения трехлетнего цикла конкурса всегда проходят в местах, имеющих особое архитектурное и культурное значение для мусульманского мира.

«Нам очень приятно, что в этот раз таким местом была выбрана Казань. Это одна из наиболее престижных архитектурных премий мирового уровня», – отметила глава Минкультуры Татарстана.

Проекты-победители разделят между собой призовой фонд в 1 млн долларов США. Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран. По итогам работы жюри в финал вышли 20 проектов из 16 стран.

В список финалистов вошел и проект из Татарстана. Это программа развития общественных пространств РТ.

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