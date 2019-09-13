Казанский кооперативный институт начнет сотрудничать с университетом Самарканда

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским кооперативным институтом Российского университета кооперации и Международным университетом туризма «Шелковый путь» (Самарканд). Сотрудничество университетов поспособствует развитию науки и образования в Татарстане и Узбекистане, отметила ректор ККИ РУК Алсу Набиева.

«Мы бы очень хотели наладить взаимодействие в рамках академических программ, чтобы проходили академические обмены», — сказала она и добавила, что сотрудничество такого типа институт ранее наладил с Турцией.

Сегодня, 13 сентября, в институте открылся Центр узбекской культуры. А в перспективе центры татарской, русской культуры появятся в университете Узбекистана.

«Надеемся, что будет центр татарской культуры, российской культуры в университете Самарканда. Мы со своей стороны готовы создавать все условия», — отметил врио председателя Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов.

Затем ректор ККИ РУК Алсу Набиева и Абдулазиз Аккулов поставили свои подписи на двустороннем соглашении.

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