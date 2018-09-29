Для культурного обмена и диалога: в Казани открыли Центр узбекской культуры

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана начал работу Центр узбекской культуры. На площадке Казанского кооперативного института Российского университета кооперации будут проходить лекции по культуре и искусству Узбекистана, мастер-классы по узбекской кухне, а также языковые курсы.

«Для нас большая честь открывать сегодня Центр узбекской культуры. Мы верим, что этот центр поможет студентами постигать культуру и чувствовать себя как дома», — сказала ректор ККИ РУК Алсу Набиева и поблагодарила Госкомитет Татарстана по туризму и Генеральное консульство Узбекистана в Казани за поддержку и содействие.

Площадка будет способствовать укреплению дружественных связей между Татарстаном и Узбекистаном, поможет развивать международное сотрудничество в науке, образовании и культуре.

Торжественно перерезали ленту и официально открыли центр Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев, врио председателя Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов и председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Узбекским студентам, обучающимся в татарстанских вузах, в новом центре будут оказывать помощь в адаптации. Кроме того, площадка будет способствовать продвижению туристического потенциала страны.

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