Побывавшая в космосе татарская выпечка приземлится в Музее чак-чака

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). 15 сентября в музее любимой татарской сладости станет на один экспонат больше – в экспозиции появится чак-чак, побывавший в космосе, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.



Подарок решили вручить в День рождения музея, который открылся в Казани ровно пять лет назад. Идея запустить национальную сладость в космос пришла предпринимателям Татарстана. Необычный экспонат по семейному рецепту изготовила самозанятая — кондитер Алина Шайхутдинова, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».



Улететь в стратосферу и вернуться обратно чак-чаку помог специальный летательный аппарат, на котором был установлен GPS-трекер и датчик температуры. Достигнув высоты в тридцать километров, национальная сладость успешно приземлилась на землю.



30 августа космический чак-чак вручили Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который обещал передать его в Музей чак-чака.



Торжественное вручение вкусного экспоната Музею чак-чака состоится при участии помощника Президента РТ Олеси Балтусовой и гендиректора Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдара Салихова.



Церемония запланирована на 11.30.

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