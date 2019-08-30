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Татар-информ

30 августа 2019, 15:38

Общество

Побывавший в космосе чак-чак подарили Рустаму Минниханову на День Республики Татарстан

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Общество

Побывавший в космосе чак-чак подарили Рустаму Минниханову на День Республики Татарстан

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Президент РТ решил передать необычный подарок в Музей чак-чака.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Первый в мире чак-чак, побывавший в космосе, подарили сегодня Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Необычный подарок вручила самозанятая — кондитер Алина Шайхутдинова, которая сама приготовила лакомство по семейному рецепту. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Для татарстанских компаний не существует преград, и нашим предпринимателям доступны любые высоты», — сказал Абдулганиев. Министр напомнил, что Татарстан является один из лидеров в России по развитию экспорта малого и среднего предпринимательства. И работа в этом направлении будет только усиливаться.

«Совместно с компанией KPMG мы запустили образовательную программу „Экспортный акселератор“, обучение в которой пройдут 120 представителей малого и среднего бизнеса из Татарстана, прошедшие отбор. Вывод продукции на экспорт — наша ежедневная реальность, а Министерство экономики оказывает для этого квалифицированную помощь», — пояснил министр.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минэкономики РТ, Рустам Минниханов решил передать свой подарок в Музей чак-чака, открытый в Казани.

Ранее предприниматель из Татарстана запустил в стратосферу чак-чак, опубликовав видео с необычным экспериментом в Интернете. Полет отслеживался с наземной мобильной станции, благодаря установленным на летательном аппарате GPS-трекеру и датчику температуры. Чак-чак достиг высоты 30 км и затем успешно вернулся на Землю.

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